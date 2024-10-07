- Удивляет успешное выступление "Локомотива" в нынешнем сезоне?
- Группа талантливых молодых футболистов подошла. Мы увидели, что уже в таком возрасте они могут играть на хорошем уровне. Техничные, держат темп, быстро работают с мячом - словом, соответствуют уровню нашей премьер-лиги. Много было скептиков, но мы увидели, что за достаточно короткий срок Галактионову удалось подтянуть эту группу до уровня взрослого футбола. У них, конечно, ушла достаточно большая группа основных игроков, и тем не менее есть молодежь, которая показывает хороший футбол.
- "Локомотив" сможет в этом сезоне биться за чемпионство?
- Здесь вопрос: хватит ли их на долгую дистанцию? Потому что с каждым матчем будет все тяжелее успешно выступать, поскольку к ним уже серьезно готовятся соперники. Но на данный момент они составляют хорошую конкуренцию "Зениту" и "Краснодару".
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Кирьяков: "Локомотив" составляет хорошую конкуренцию "Зениту" и "Краснодару" в борьбе за чемпионство
Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков поделился с Rusfootball.info мнением по поводу борьбы за призовые места в РПЛ.
Фото: "РИА Новости"