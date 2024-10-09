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Карпин: отказался бы от сбора, если бы знал, что соперника не будет

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об организации товарищеских матчей на октябрьские сборы национальной команды.
Фото: РФС
"Была ли вероятность, что сбор будет отменен? Да, такой вариант обсуждали. Отказались бы от сбора, если бы точно не было соперника? Скорее всего, я был бы за отмену", - сказал Карпин.

Сборы национальной команды начались 7 октября, изначально планировалось, что сборная сыграет товарищеский матч с командой Пакистана 11 октября. Однако менеджер по связям с общественностью Федерации футбола Пакистана Мухаммад Яшал заявил, что официальная сборная Пакистана не приедет в Россию, не исключив вариант с командой, составленной из игроков пакистанских клубов.

Источник: "РБ Спорт"

Валерий Карпин Сборная России
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