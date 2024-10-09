"Соглашение еще не подписано", - сообщил Фатхаллах.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что в ноябре национальная команда проведет два товарищеских матча, одним из потенциальных соперников может стать сборная Сирии.
Сирийская команда занимает 92-е место в рейтинге ФИФА, в последних двух матчах сирийцы одержали победы над сборной Индии (3:0) и сборной Маврикий (2:0).
Источник: ТАСС
В сборной Сирии сообщили, что ещё не подписали соглашение с РФС о матче с Россией
Начальник команды Сирии Муафак Фатхаллах заявил, что соглашение с РФС о проведении товарищеского матча со сборной России ещё не подписано.
Фото: РФС