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В сборной Сирии сообщили, что ещё не подписали соглашение с РФС о матче с Россией

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Начальник команды Сирии Муафак Фатхаллах заявил, что соглашение с РФС о проведении товарищеского матча со сборной России ещё не подписано.
Фото: РФС
"Соглашение еще не подписано", - сообщил Фатхаллах.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что в ноябре национальная команда проведет два товарищеских матча, одним из потенциальных соперников может стать сборная Сирии.

Сирийская команда занимает 92-е место в рейтинге ФИФА, в последних двух матчах сирийцы одержали победы над сборной Индии (3:0) и сборной Маврикий (2:0).

Источник: ТАСС

Сборная России
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