"Что ж, видимо, кто?то порекомендовал Гончаренко в "Пари НН". Так и будет Гончаренко прыгать по клубам РПЛ. У "армейцев" во время его работы в команде суперрезультатов не было. Конечно, тот факт, что ранее ему посчастливилось работать в ЦСКА, делает ему хорошую рекламу и дает карт?бланш, но я в Гончаренко не верю", - приводит слова Пономарёва "Матч ТВ".
9 октября футбольный клуб из Нижнего Новгорода "Пари НН" объявил о назначении на пост главного тренера команды 47-летнего белорусского специалиста Виктора Гончаренко. Соглашение между тренером и клубом заключено на срок до конца сезона-2025/26.
Тренерская карьера Гончаренко включает в себя работу в таких командах, как БАТЭ (2007-2013 гг.), "Кубань" (2013-2014 гг.), "Урал" (2015, 2022-2024 гг.), ЦСКА (2016-2021 гг.), "Краснодар" (2021-2022 гг.).
"Пари НН" за первые 11 туров в текущем сезоне Российской Премьер-Лиге заработал 11 очков, которые позволяют занимать двенадцатое место в турнирной таблице.
Пономарёв: так и будет Гончаренко прыгать по клубам РПЛ
Бывший игрок сборной СССР по футболу Владимир Пономарев прокомментировал назначение Виктора Гончаренко главным тренером нижегородского "Пари НН".
Фото: ФК "Пари НН"