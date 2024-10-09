"Думаю, надо убрать ОГЭ и ЕГЭ — сделать, как было раньше. Просто чтобы был один экзамен, как раньше. Так было в СССР, в 90-е годы. Думаю, ОГЭ и ЕГЭ — ненужная вещь. Убивает знания? Не знаю, убивает ли...Но по своим детям вижу, что они сильно переживают и боятся, что не напишут, что их выгонят из школы... Их же перед экзаменом еще и досматривают металлоискателями. Дичь какая-то! Они из-за этого нервничают", - приводит слова Жиркова "СЭ".
Юрий Жирков является воспитанником тамбовского футбола. В своей карьере он выступал на позициях левого полузащитника и левого защитника. Жирков защищал цвета таких клубов, как тамбовский "Спартак" (2001-2003 г.), московский ЦСКА (2004-2009 гг.), лондонский "Челси" (2009-2011 гг.), махачкалинский "Анжи" (2011-2013 гг.), московское "Динамо" (2013-2015 гг.), петербургский "Зенит" (2016-2021 гг.), подмосковные "Химки" (2022 г.).
Среди достижений Юрия Жиркова 5 побед в чемпионате России, 6 побед в Кубке России, 6 побед в Суперкубке России, 1 победа в Кубке УЕФА, 1 победа в чемпионате Англии, 1 победа в Кубке Англии. Кроме того, на его счету имеются бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России.
"Дичь какая-то!" Юрий Жирков призвал убрать ОГЭ и ЕГЭ
Бывший игрок сборной России по футболу Юрий Жирков высказался за отмену ОГЭ и ЕГЭ и возвращение принятой в СССР системы контроля знаний школьников.
Фото: ФК "Зенит"