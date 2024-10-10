"Гончаренко — хороший тренер, специалист. Чего ожидаю от "Пари НН" под его руководством? Ничего не ожидаю. Я знаю, что команда будет играть от обороны. Осталось ещё 19 туров. Если в каждой игре набирать в среднем по очку, то команда должна дойти до переходных матчей", - приводит слова Орещука Legalbet.
9 октября нижегородский "Пари НН" сделал официальное объявление о назначении на пост главного тренера команды Виктора Гончаренко. Бывший наставник команды Саша Илич был уволен руководством клуба 5 октября. На данный момент "Пари НН" в чемпионате России с 11-ю очками занимает 12-е место в турнирной таблице, а в Кубке России с 1-м очком занимает 4-е место в группе С и больше не имеем шансов на продолжение борьбы в турнире.
Виктор Гончаренко известен по работе в белорусском БАТЭ, а также в таких клубах чемпионата России, как "Кубань", "Урал", "Уфа", ЦСКА, "Краснодар".
Орещук: Гончаренко - хороший тренер, при нём "Пари НН" будет играть от обороны
Бывший спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук поделился своим мнением о назначении главным тренером "Пари НН" Виктора Гончаренко.
Фото: ФК "Пари НН"