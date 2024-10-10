"В заседании принял участие Абакар Гаджиев по видеоконференцсвязи. До заседания от него пришло письмо, где он приносил извинения и отмечал, что не должен был так поступать. Он осознал свое поведение, но средний палец был показан. Мы рассматривали этот поведение с точки зрения оскорбительного жеста. Штраф — 250 тысяч рублей", — передает слова Григорьянца "Матч ТВ".
Матч между воронежским "Факелом" и махачкалинским "Динамо" прошёл 6 октября в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 в Воронеже на стадионе "Факел". Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1.
Описываемый эпизод произошёл на 66?й минуте матча, когда нападающий гостей покидал поле в связи с заменой. Уходя с поля, футболист показал в сторону болельщиков, которые расположились на центральной трибуне стадиона, неприличный жест.
Абакару Гаджиеву 20 лет. Он выступает на позиции атакующего полузащитника. В текущем сезоне он принял участие в 15 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.
Абакар Гаджиев из "Динамо" (Махачкала) оштрафован на 250 тыс. рублей за средний палец в адрес болельщиков "Факела"
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о наложении штрафа на форварда махачкалинского "Динамо" Абакара Гаджиева за показ неприличного жеста в адрес болельщиков "Факела".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала