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"Зенит" оштрафован КДК РФС за оскорбления Соболева и игрушечный вертолет, запущенный над полем в матче с "Акроном"

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил о наложении на "Зенит" штрафов за нарушения его болельщиками правил поведения на стадионе.
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" оштрафован за необеспечение безопасности на 50 тысяч рублей. Четверо несовершеннолетних, причастных к управлению пластиковой летательной игрушкой, были задержаны", - передаёт слова Григорьянца "РИА Новости".

Сообщалось, что эта летательная игрушка в виде вертолёта во время матча попала в полузащитника "Зенита" Вендела.

Помимо этого, на клуб из Санкт-Петербурга ещё наложен штраф в сумме 30 тысяч рублей за скандирования его болельщиками оскорбительных кричалок в отношении игрока сине-бело-голубых Александра Соболева.

Матч между петербургским "Зенитом" и тольяттинским "Акроном" в рамках 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России прошёл 2 октября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу петербуржцев.

Зенит Александр Соболев КДК РФС КДК Артур Григорьянц Акрон Кубок России Маркус Вендел
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