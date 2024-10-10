"Зенит" оштрафован за необеспечение безопасности на 50 тысяч рублей. Четверо несовершеннолетних, причастных к управлению пластиковой летательной игрушкой, были задержаны", - передаёт слова Григорьянца "РИА Новости".
Сообщалось, что эта летательная игрушка в виде вертолёта во время матча попала в полузащитника "Зенита" Вендела.
Помимо этого, на клуб из Санкт-Петербурга ещё наложен штраф в сумме 30 тысяч рублей за скандирования его болельщиками оскорбительных кричалок в отношении игрока сине-бело-голубых Александра Соболева.
Матч между петербургским "Зенитом" и тольяттинским "Акроном" в рамках 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России прошёл 2 октября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу петербуржцев.
"Зенит" оштрафован КДК РФС за оскорбления Соболева и игрушечный вертолет, запущенный над полем в матче с "Акроном"
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил о наложении на "Зенит" штрафов за нарушения его болельщиками правил поведения на стадионе.
Фото: ФК "Зенит"