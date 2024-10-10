"У меня только один выезд с национальной командой – во Вьетнам. Он очень памятный. Это мой дебют. Запомнился ураган, который там был. Пришлось сидеть в отеле, пережидать его. За окном деревья ломало. К вечеру погода более-менее улучшилась: ветра не было, только дождь шел. Мы на автобусе доплыли до аэропорта и вылетели. Не было тревоги, что не сможем вылететь из-за погоды. Ну, остались бы еще на день, в крайнем случае. Я впервые попал в ситуацию с такой погодой", - приводит слова Латышонка "Евро-Футбол.Ру".
Евгению Латышонку 26 лет. Минувшим летом вратарь был выкуплен петербургским "Зенитом" у калининградской "Балтики" за 300 тыс. евро. В составе своего нового клуба голкипер в текущем сезоне принял участие в 12 матчах, в которых пропустил 6 голов (8 матчей Латышонок отстоял "на ноль").
В сентябре 2024 года Латышонок получил первый вызов в национальную команду для участия в учебно-тренировочном сборе под руководством тренерского штаба во главе с Валерием Карпиным. Вратарю было доверено сыграть второй тайм в товарищеском матче против сборной Вьетнама, который состоялся 5 сентября в Ханое. Встреча в конечном итоге завершилась победой россиян со счётом 3:0.
"На автобусе доплыли до аэропорта и вылетели". Латышонок назвал выезд во Вьетнам очень памятным
Вратарь петербургского "Зенита" и сборной России Евгений Латышонок вспомнил самый памятный выезд для себя.
Фото: ФК "Зенит"