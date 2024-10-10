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Карпин: Баринов и Глебов могли бы быть тренерами, у них есть задатки

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал футболистов, которые, по его мнению, могли бы в будущем стать футбольными тренерами.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу
"Сложно оценивать молодёжь, не зная фамилий и не понимая кто есть кто. Ни за кем особо не следил. Даже за нашими. Баринов и Глебов могли бы быть тренерами. Они так инициативно всё делали, есть задатки", - приводит слова Карпина "Чемпионат".

Дмитрию Баринову 28 лет. На данный момент он является капитаном московского "Локомотива". В составе "железнодорожников" опорный полузащитник выступает с 2012 года. За национальную команду России Баринов на сегодняшний день сыграл 18 матчей.

Даниле Глебову 24 года. На данный момент он является капитаном "Ростова". В составе южан опорный полузащитник выступает с 2019 года. За национальную команду России Глебов на сегодняшний день сыграл 12 матчей.

Сборная России Валерий Карпин Ростов Локомотив Дмитрий Баринов Данил Глебов
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