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Силкин: чемпионства "Зенита" уже всем надоели, РПЛ нужен новый чемпион

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Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин высказался о гегемонии "Зенита" в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Если честно, чемпионства "Зенита" уже всем надоели, хочется чего-то свежего. РПЛ нужен новый чемпион. Сейчас мы видим, что "Краснодар" и "Локомотив" представляют реальную угрозу "Зениту". Но не забывайте, что у "Зенита" столетие – они сделают все, чтобы постараться выиграть все трофеи в этом сезоне", - цитирует Силкина "РБ Спорт".

После 11-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 27-ю набранными очками, на второй строчке располагается московский "Локомотив" с таким же количеством очков в своем активе. Тройку лидеров замыкает петербургский "Зенит", отстающий от южан на одно очко.

Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении последних шести лет. В мае 2025 года петербургский "Зенит" отпразднует сто лет со дня основания клуба. По итогам прошлого сезона сине-бело-голубые также смогли стать обладателями Кубка и Суперкубка России.

Сергей Силкин Зенит
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