"Если честно, чемпионства "Зенита" уже всем надоели, хочется чего-то свежего. РПЛ нужен новый чемпион. Сейчас мы видим, что "Краснодар" и "Локомотив" представляют реальную угрозу "Зениту". Но не забывайте, что у "Зенита" столетие – они сделают все, чтобы постараться выиграть все трофеи в этом сезоне", - цитирует Силкина "РБ Спорт".
После 11-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 27-ю набранными очками, на второй строчке располагается московский "Локомотив" с таким же количеством очков в своем активе. Тройку лидеров замыкает петербургский "Зенит", отстающий от южан на одно очко.
Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении последних шести лет. В мае 2025 года петербургский "Зенит" отпразднует сто лет со дня основания клуба. По итогам прошлого сезона сине-бело-голубые также смогли стать обладателями Кубка и Суперкубка России.
Силкин: чемпионства "Зенита" уже всем надоели, РПЛ нужен новый чемпион
Фото: ФК "Динамо"