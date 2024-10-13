— Что больше удовольствия доставило — два гола или две передачи?
— В первую очередь — наша хорошая игра. И то, что лично у меня появляется уверенность. Чувствую команду, понимаю, что нужно делать. Этому сейчас рад больше всего, - цитирует Соболева "Матч ТВ".
Вчера, 12-го октября, петербургский "Зенит" одержал победу над сербской "Войводиной" со счетом 4:1, Александр Соболев записал на свой счет 2 забитых мяча и 2 результативные передачи. Напомним, что нападающий перешел в петербургский клуб из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро и подписал контракт до лета 2027 года.
Всего форвард провел за петербуржцев во всех турнирах 6 матчей и отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 7,5 миллионов евро. После 11-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26-ю набранными очками.
Напомним, что петербуржцы гарантировали для себя досрочный выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России, заняв первое место в группе с "Акроном", "Факелом" и "Рубином". Сине-бело-голубые являются бессменными чемпионами России на протяжении последних шести лет, по итогам сезона-2023/2024 петербуржцы также смогли завоевать Кубок и Суперкубок страны.
Соболев: у меня появляется уверенность, чувствую команду, понимаю, что нужно делать
Нападающий "Зенита" Александр Соболев высказался о своей адаптации в петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"