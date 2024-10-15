"Они ["Спартак" - прим. ред.] были готовы ему дать столько, сколько он хотел. Агент игрока подождал и вытащил все эти условия у "Спартака". "Спартак" показал на бумаге все эти условия, но окружение Джона решило, что из тех 15 млн евро, которые заберёт "Краснодар", условная пятёрка – это то, что они могут получить себе, будучи свободными агентами. И поэтому они отложили все переговоры до зимы. То есть они получат очень большую комиссию", - приводит слова Гурцкая "Чемпионат" со ссылкой на выпуск YouTube-канала "Это футбол, брат!".
В начале сентября в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" обратился к "Краснодару" с предложением о покупке нападающего "быков" Джона Кордобы за 16 млн евро. Однако трансфер не состоялся, поскольку 31-летний футболист принял решение отклонить предложение красно-белых.
Джон Кордоба выступает за "Краснодар" с июля 2021 года. В текущем сезоне колумбийский нападающий принял участие в 11 матчах, в которых забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи.
Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 14 млн евро. Его действующее соглашение с "Краснодаром" рассчитано на срок до 30 июня 2025 года.
Гурцкая: сторона Кордобы отложила все переговоры со "Спартаком" до зимы
Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился подробностями переговоров о переходе нападающего "Краснодара" Джона Кордобы в московский "Спартак".
Фото: ФК "Краснодар"