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Матч памяти легенды "Спартака" Фёдора Черенкова состоится 13 ноября

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Российский футбольный союз 13 ноября организует матч в память о легенде московского "Спартака" Фёдоре Черенкове.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, в памятной встрече примут участия легенды "Спартака" и "Динамо", матч состоится на стадионе "Лукойл Арена".

Федор Черенков выступал за московский Спартак" с 1978-го по 1990-й год, а также в 1991 и 1993 годах. В красно-белой футболке Черенков трижды становился чемпионом СССР, столько раз выигрывал Кубок России и три раза становился чемпионом России. Фёдор Фёдорович Черенков ушел из жизни 4 октября 2014 года.

Источник: "РБ Спорт"

Федор Черенков Спартак
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