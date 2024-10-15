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Латышонок: 30 тысяч в месяц мне будет достаточно, даже меньше

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Голкипер "Зенита" Евгений Латышонок назвал сумму, которой ему хватит, чтобы жить один месяц.
Фото: ФК "Зенит"
"Если бы жил один, лично мне вообще ничего не надо было бы. Питание - на базе. Когда нет жены, поел там перед тренировкой, взял оттуда же еду на вечер. Вот, в принципе, и всё. Могу ничего не тратить. Понятно, что есть коммуналка, отправляю деньги матери и крёстной. Ну то есть тысяч 30 мне достаточно будет. Да даже меньше", - сказал Латышонок.

Евгений Латышонок перешел в петербургский "Зенит" из калининградской "Балтики" этим летом, с 26-летним игроком подписали контракт до июня 2028 года. По информации, размещенной на портале Transfermarkt, стоимость трансфера составила 300 тысяч евро. За сине-бело-голубых Латышонок провел 12 матчей, в восьми из которых отыграл "на ноль", всего голкипер пропустил шесть мячей.

Вратарь является воспитанником академии "Краснодара", выступал за вторую команду "быков", но в первую пробиться не удалось. Летом 2019 года в статусе свободного агента Латышонок подписал контракт с "Балтикой", вместе с калининградцами он пробился в Российскую Премьер-Лигу. В прошлом сезоне команда вылетела в Первую лигу, но смогла дойти до финала Кубка России, где уступила "Зениту" со счетом 1:2.

Источник: "Советский спорт".

Евгений Латышонок Зенит
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