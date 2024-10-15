"Пока в планах провести неделю в спокойном режиме. Самое тяжелое, что буду делать, - смотреть футбол. Наверное, попробуем провести стажировку в "Спартаке" позже. Лучше далеко не отрываться и перестраховаться", - сказал Мостовой.
В начале октября Александра Мостового экстренно госпитализировали с камнями в почках, бывшему футболисту сделали операцию. Недавно он рассказал, что его выписывают из больницы. Напомним, что Мостовой проходит обучение в академии Российского футбольного союза, чтобы получить лицензию тренера и тренировать клубы РПЛ. Перед госпитализацией он должен был пройти стажировку в московском "Спартаке".
Источник: "Матч ТВ"
Мостовой - о стажировке в "Спартаке": пока в планах провести неделю в спокойном режиме
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой рассказал, когда пройдет стажировку в московском клубе. В октябре он попал в больницу с камнями в почках.
Фото: ФК "Спартак"