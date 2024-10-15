"Самый нужный, самый необходимый футболист для "Динамо" — Тюкавин. Без него бело-голубым будет сложно добиваться положительного результата. Даже несмотря на его пока низкую результативность в этом сезоне. Когда он в составе команды, оборона соперника всегда в напряжении. Уверен, что у него получится превзойти достижение прошлого сезона в 15 мячей. С каждой игрой он всё увереннее и увереннее выступает", — приводит слова Граната Legalbet.
Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". Он выступает на позиции центрального нападающего. Всего за основную команду провёл 142 матча, в которых забил 44 гола и отдал 28 голевых передач.
В прошлом сезоне Тюкавин в 30 матчах чемпионата России забил 15 голов и отдал 10 голевых передач, а "Динамо" в итоге заняло третье место в турнирной таблице РПЛ. В текущем сезоне Константин 11 раз появлялся на поле, 4 раза поразил ворота соперников и дважды отметился результативной передачей. Сейчас "Динамо" с 20 очками после 11 туров занимает пятое место.
Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет 16 млн евро. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2028 года.
"Без него будет сложно". Гранат назвал Тюкавина самым необходимым футболистом для "Динамо"
Бывший футболист московского "Динамо" Владимир Гранат поделился своим мнением о том, какое значение для бело-голубых имеет нападающий Константин Тюкавин.
Фото: ФК "Динамо" Москва