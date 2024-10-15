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Белоус - о "Химках": полное отсутствие грамотных управленцев. В лучшем случае их ждёт Первая лига

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Бывший президент футбольного клуба "Москва" Юрий Белоус прокомментировал новости о задержках зарплаты футболистов в подмосковных "Химках".
Фото: ФК "Химки"
"В "Химках" постоянно идёт турбулентность. Полное отсутствие грамотных управленцев, поэтому ситуация меня не удивляет. То они наберут футболистов чуть ли не по пять человек на место, то ещё что-то (смеётся). Естественно, никаких денег и бюджета не хватит ... "Химки" в лучшем случае ждёт Первая лига, а в худшем — банкротство и потеря профессионального статуса", — приводит слова Белоуса Legalbet.

Ранее в СМИ появилась информация, что футболисты подмосковных "Химок" имеют задержки по зарплатам и премиальным выплатам за три месяца. Руководство футбольного клуба опровергло эти сообщения.

"Химки" за 11 туров в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги набрали 8 очков и на данный момент расположились на тринадцатом месте в турнирной таблице чемпионата России. В 12-м туре химчане 19 октября в 16:30 у себя дома примут московский "Локомотив".

Юрий Белоус Химки
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