"В "Химках" постоянно идёт турбулентность. Полное отсутствие грамотных управленцев, поэтому ситуация меня не удивляет. То они наберут футболистов чуть ли не по пять человек на место, то ещё что-то (смеётся). Естественно, никаких денег и бюджета не хватит ... "Химки" в лучшем случае ждёт Первая лига, а в худшем — банкротство и потеря профессионального статуса", — приводит слова Белоуса Legalbet.
Ранее в СМИ появилась информация, что футболисты подмосковных "Химок" имеют задержки по зарплатам и премиальным выплатам за три месяца. Руководство футбольного клуба опровергло эти сообщения.
"Химки" за 11 туров в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги набрали 8 очков и на данный момент расположились на тринадцатом месте в турнирной таблице чемпионата России. В 12-м туре химчане 19 октября в 16:30 у себя дома примут московский "Локомотив".
Белоус - о "Химках": полное отсутствие грамотных управленцев. В лучшем случае их ждёт Первая лига
Бывший президент футбольного клуба "Москва" Юрий Белоус прокомментировал новости о задержках зарплаты футболистов в подмосковных "Химках".
Фото: ФК "Химки"