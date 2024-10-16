"Скажу сразу – сложившаяся ситуация неприемлема для нас: игроков, руководства и всего клуба. Вряд ли есть одна причина, которая может объяснить происходящее. Может, в каких-то играх немного расслабились. Где-то не хватило голов, реализации. Ведь пропускаем мы совсем немного", - приводит слова Чистякова "РБ Спорт".
За 11 туров Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал 8 побед, дважды сыграл вничью и один раз проиграл. В результате в активе сине-бело-голубых набралось 26 очков, которые на данный момент позволяют занимать третье место в турнирной таблице. У дуэта лидеров - "Краснодара" и московского "Локомотива" - по 27 очков.
В 12-м туре "Зенит" 18 октября на выезде сыграет против тольяттинского "Акрона".
Дмитрий Чистяков назвал неприемлемым для "Зенита" третье место в РПЛ
Защитник петербургского "Зенита" Дмитрий Чистяков прокомментировал промежуточное третье место команды в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"