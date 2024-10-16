"Наверное, понимаю. Но не хочу говорить за фанатов. Отношение к Сане – их выбор. Но уверен, что в его силах исправить ситуацию. Надо забивать, отдавать передачи, и активные болельщики рано или поздно его примут", - приводит слова Чистякова "РБ Спорт".
Нападающий Александр Соболев перешёл в петербургский "Зенит" в августе 2024 года из московского "Спартака". Сумма компенсации за этот трансфер составил 10 млн евро. С момента своего перехода 27-летний нападающий принял участие в 6 официальных матчах, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
В последней товарищеской игре петербуржцев против сербской "Войводины", которая прошла 12 сентября, форвард сумел оформить "2+2" по системе "гол+пас".
Игрок "Зенита" Чистяков: уверен, что в силах Соболева изменить отношение болельщиков к себе
Защитник петербургского "Зенита" Дмитрий Чистяков прокомментировал негативное отношение активной части болельщиков сине-бело-голубых к нападающему Александру Соболеву.
Фото: ФК "Зенит"