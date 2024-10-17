"В идеале мне бы хотелось, чтобы в "Зените" было больше местных воспитанников. Константин Зырянов специально следит за всеми теми, кто находится в аренде в других клубах. Посмотрите, что творит в "Оренбурге" вратарь Москвичев! Просто чудеса! Считаю, в конце сезона его надо вернуть. Пусть в "Зените" конкурирует с Латышонком. В хорошей команде всегда должно быть два сильных голкипера", - заявил Орлов.
20-летний воспитанник "Зенита" Богдан Москвичев перебрался из "Зенита-2" в "Оренбург" на правах аренды летом текущего года. В 12-ти матчах за "Оренбург" в РПЛ и Кубке России у Москвичева 23 пропущенных мяча. В одном матче вратарь ушел с поля без пропущенных голов. Срок аренды Москвичева в "Оренбург" истекает летом следующего года. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до лета 2029-го года.
Перед началом сезона "Зенит" приобрел голкипера Евгения Латышонка у калининградской "Балтики". В 11-ти матчах за "Зенит" Латышонок пропустил 4 мяча. Дублерами Латышонка в "Зените" являются вратари Денис Адамов и Михаил Кержаков.
Источник: "СЭ"
Орлов: посмотрите, что творит в "Оренбурге" вратарь Москвичев! Летом его надо вернуть в "Зенит"
Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил игру голкипера "Оренбурга" Богдана Москвичева в текущем сезоне.
Фото: официальный сайт "Оренбурга"