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Глушаков назвал наставника "Зенита" Семака примером в качестве тренера

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Денис Глушаков, в прошлом футболист московского "Спартака", ответил на вопрос, кто для него является примером в качестве главного тренера.
Фото: ФК "Зенит"
- Далеко не надо ходить, Семак. Он прошёл обучение, был помощником главного тренера, а потом и сам возглавил команду. Надо, наверное, стремиться туда, - цитирует Глушакова "РБ Спорт".

Семак возглавляет клуб с берегов Невы с 2018 года. Сине-бело-голубые под его руководством выиграли 12 трофеев. Из них - шесть титулов РПЛ, два Кубка России и четыре Суперкубка страны.

В текущем сезоне "Зенит" под руководством Семака в 11 турах набрал 26 баллов и замыкает тройку лидеров РПЛ. Сегодня, 18 октября, сине-бело-голубые в гостях встретятся с дебютантом РПЛ "Акроном", матч пройдет в Самаре и стартует в 18:00 по столичному времени.

Денис Глушаков Сергей Семак Зенит
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