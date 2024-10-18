"Испанский футбол сильно отличается от русского. Игра там более тактическая и техничная, тогда как здесь упор больше на физику, выносливость, борьбу. Хотя и в РПЛ хватает мастеров высокого класса", - сказал Гонсалес.
Джованни Гонсалес перешел в "Краснодар" этим летом из испанской "Мальорки", где играл около двух лет. В текущем сезоне правый защитник провел за "быков" матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего игрока в 3 миллиона евро.
"Краснодар" по итогам 11 туров набрал 27 очков и и идет на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 12-м туре краснодарская команда в гостях встретится с московским "Спартаком", встреча пройдет в эту субботу, 19 октября, начало матча - в 16:30 по московскому времени.
Источник: "Чемпионат"
Защитник "Краснодара" Гонсалес: футбол в Испании более техничный, в России упор больше на физику
Уругвайский защитник "Краснодара" Джованни Гонсалес рассказал, чем по его мнению отличается футбол в Испании и России.
Фото: ФК "Краснодар"