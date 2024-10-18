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Защитник "Краснодара" Гонсалес: футбол в Испании более техничный, в России упор больше на физику

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Уругвайский защитник "Краснодара" Джованни Гонсалес рассказал, чем по его мнению отличается футбол в Испании и России.
Фото: ФК "Краснодар"
"Испанский футбол сильно отличается от русского. Игра там более тактическая и техничная, тогда как здесь упор больше на физику, выносливость, борьбу. Хотя и в РПЛ хватает мастеров высокого класса", - сказал Гонсалес.

Джованни Гонсалес перешел в "Краснодар" этим летом из испанской "Мальорки", где играл около двух лет. В текущем сезоне правый защитник провел за "быков" матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего игрока в 3 миллиона евро.

"Краснодар" по итогам 11 туров набрал 27 очков и и идет на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 12-м туре краснодарская команда в гостях встретится с московским "Спартаком", встреча пройдет в эту субботу, 19 октября, начало матча - в 16:30 по московскому времени.

Источник: "Чемпионат"

Краснодар
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