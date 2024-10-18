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Пятибратов: это не "Ахмат" играл не очень хорошо, это "Факел" прибавил

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Наставник "Факела" Дмитрий Пятибратов прокомментировал волевую победу своей команды в матче 12-го тура РПЛ с "Ахматом" (3:2).
Фото: ФК "Факел"
"Сейчас эмоции. Очень довольны результатом, но хочу сказать, что это не "Ахмат" играл не очень хорошо, это "Факел" в концовке прибавил. Мы продемонстрировали характер, сумели распорядиться моментами. Как и предполагали, получился очень сложный матч. Мужской поединок, жесткий, агрессивный. Обе команды старались играть в футбол", - заявил Пятибратов

"Факел" одержал волевую победу над "Ахматом" в матче 12-го тура чемпионата России. Грозненцы дважды выходили вперед в счете и дважды футболисты гостей восстанавливали равенство в счете. В компенсированное время, уже играя в меньшинстве после удаления защитника Макса Дзиова на 84-й минуте, футболисты "Факела" забили третий мяч и вырвали победу.

"Факел" довел количество набранных в сезоне очков до 10-ти и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. "Ахмат" остался на последней строчке с 6-ю очками после 12-ти проведенных игр.

Источник: "Матч ТВ"

Дмитрий Пятибратов Факел Ахмат
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