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Вратарь "Акрона" Волков: не стал бы выделять "Зенит", первая пятерка будет бороться за чемпионство

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Вратарь "Акрона" Сергей Волков поделился мнением о конкурентах "Зенита" в борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" на голову сильнее всех в РПЛ? Нет, есть команды, которые хорошо играют, поэтому не стал бы выделять "Зенит". Например, "Краснодар", ЦСКА, "Динамо". Первая пятерка будет бороться с "Зенитом" за чемпионство", - сказал Волков.

В минувшую субботу сине-бело-голубые крупно обыграли тольяттинский "Акрон" (5:0) и вернули себе первое место в чемпионате, в активе команды 29 очков. "Краснодар" в 12-м туре сыграет на выезде против московского "Спартака" и в случае победы вновь станет лидером РПЛ. Красно-белые к этому моменту набрали 19 очков и идут на шестой позиции.

Московский "Локомотив" набрал 27 баллов и идет на промежуточном третьем месте, ЦСКА и "Динамо" располагаются на третьей и четвертой позиции, заработав по 20 очков.

Источник: "РБ Спорт"

Зенит
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