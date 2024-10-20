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Зарема Салихова: интересно, сколько у "Спартака" будет значимых побед с Вилли Пухом и Абеной?

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Зарема Салихова, жена экс-владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала поражение красно-белых в матче 12-го тура РПЛ сезона-2024/25 с "Краснодаром" (0:3).
Фото: ФК "Спартак"
"Прошли те времена, когда "Спартак" громил "Краснодар" на своем поле 6:1. Забавно, что эту крупную победу на своем поле новое руководство удалило из ролика , посвященного 10-летию стадиона, на которое, кстати, Федуна не пригласили. Слова в прессе были враньем от клуба. Интересно, сколько будет значимых побед у нового руководства с Вилли Пухом и Абеной? И какую летопись достижений напишут они: Жданов, Малышев и Амарал? Время покажет", — приводит слова Салиховой "СЭ".

Московский "Спартак" 19 октября на своём поле в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги принимал "Краснодар". Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0, у них отличились Ленини и Виктор Са. Кроме того, автогол оформил игрок "Спартака" Медина.

Таким образом, после этого матча в активе у московского "Спартака" осталось 19 очков. С ними команда Деяна Станковича расположилась на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Отставание "Спартака" от "Краснодара", который на данный момент занимает первое место, возросло до 11 очков.

В следующем туре "Спартак" отправится на выезд в Нижний Новгород, где 27 октября сыграет против местного "Пари НН". Стартовый свисток должен прозвучать в 14:15 по московскому времени.

Зарема Салихова Спартак Краснодар
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