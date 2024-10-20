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Сперцян: зачем ехать в "Зенит", если можно куда-нибудь в Европу уйти?

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Эдуард Сперцян, воспитанник "Краснодара", исключил свой переход в другой российский клуб.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- У всех есть своя позиция. Есть люди, которые не хотят (в "Зенит") - я, допустим, тоже. Мне в "Краснодаре" всё нравится. Если думать о Европе, это уже другое. В России для меня "Краснодар". Мне не хочется в "Зенит". Никита Кривцов правильно сказал: зачем ехать в "Зенит", если можно уйти куда-нибудь в Европу? - цитирует полузащитника "Краснодара" "РБ Спорт".

Напомним, ранее футболист краснодарской команды Никита Кривцов сообщил, что лучше вообще не стать чемпионом, чем перейти в петербургский "Зенит".

24-летний Сперцян дебютировал в РПЛ в сентябре 2020 года. Всего на счету футболиста 126 матчей за "Краснодар", в которых он забил 38 голов и сделал 27 результативных передач. Рыночная стоимость атакующего полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 20 миллионов евро.

Эдуард Сперцян Краснодар Зенит
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