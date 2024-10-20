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"Игра возможна в следующем году". Сейшелы готовы провести товарищеский матч со сборной России

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Генеральный секретарь Федерации футбола Сейшельских островов Элвис Четти высказался о возможном проведении товарищеского матча с Россией.
Фото: сборная России по футболу
"Наша команда могла бы приехать в Россию на этот матч, в этом нет никаких проблем. А разве они должны быть? Игра возможна в следующем году, но решение принимает наш главный тренер. Ему решать — где, с кем и когда играть", - цитирует Четти Sport24.

На данный момент сборная России занимает 34-е место в рейтинге национальных команд ФИФА. Сейшелы располагаются на 201-й строчке из 211-ти. Напомним, что РФС не смог найти соперника для сборной России во время октябрьской международной паузы и поэтому команда Валерия Карпина провела открытую тренировку для детей и болельщиков, а после игроки отправились в расположение клубов.

Сообщалось, что в ноябре национальная команда России может провести два товарищеских матча - против сборной Брунея и Сирии.

Сборная России
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