"Наша команда могла бы приехать в Россию на этот матч, в этом нет никаких проблем. А разве они должны быть? Игра возможна в следующем году, но решение принимает наш главный тренер. Ему решать — где, с кем и когда играть", - цитирует Четти Sport24.
На данный момент сборная России занимает 34-е место в рейтинге национальных команд ФИФА. Сейшелы располагаются на 201-й строчке из 211-ти. Напомним, что РФС не смог найти соперника для сборной России во время октябрьской международной паузы и поэтому команда Валерия Карпина провела открытую тренировку для детей и болельщиков, а после игроки отправились в расположение клубов.
Сообщалось, что в ноябре национальная команда России может провести два товарищеских матча - против сборной Брунея и Сирии.
"Игра возможна в следующем году". Сейшелы готовы провести товарищеский матч со сборной России
Генеральный секретарь Федерации футбола Сейшельских островов Элвис Четти высказался о возможном проведении товарищеского матча с Россией.
Фото: сборная России по футболу