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Шикунов: про первое и второе место "Спартаку" точно можно забыть

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Экс-спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов прокомментировал текущие результаты красно-белых под руководством серба Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
- Не ошибка ли приглашение Станковича на пост главного тренера "Спартака"? Это пусть уже руководители "Спартака" решают, ошибка или нет. Результата нет. Можно ли уже "Спартаку" забыть про медали? Про первое и второе место точно да. Какое-то чудо должно произойти. Уже приличный отрыв, - передаёт слова Шикунова "Спорт день за днём".

В 12 туре Российской премьер-лиги московский "Спартак" под руководством 46-летнего сербского главного тренера Деяна Станковича крупно проиграл на своём поле "Краснодару", возглавляющему чемпионскую гонку (0:3).

После этого поражения красно-белые с 19 очками в 12 матчах закрепились на шестой строчке турнирной таблицы, которую точно не смогут покинуть по итогам следующего тура, и отстают на 11 очков от "Краснодара", на 10 очков от занимающего второе место "Зенита" и на 8 очков от замыкающего топ-3 РПЛ "Локомотива".

Спартак Деян Станкович Александр Шикунов
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