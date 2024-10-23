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Пономарёв: у Акинфеева такая же народная любовь, как у Месси

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Бывший игрок сборной СССР по футболу Владимир Пономарёв оценил популярность вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева.
Фото: ПФК ЦСКА
"Фигура Акинфеева для России — это как Месси для Аргентины. По значимости это сопоставимые фигуры. Кроме Игоря и посмотреть в этом плане не на кого. У него есть такая же народная любовь как у Месси. Акинфеев — невыдающийся вратарь, но современный. Его уважают и любят в России, но не настолько, как Яшина", — приводит слова Пономарёва Legalbet.

Игорь Акинфеев - воспитанник московского ЦСКА. Всю свою профессиональную карьеру вратарь провёл в составе "армейского" клуба. 19 октября в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 38-летний голкипер 779-й раз вышел на поле в составе ЦСКА.

Тем самым, Акинфеев опередил аргентинского нападающего Лионеля Месси по количеству матчей за один клуб - тот провёл 778 матчей за испанскую "Барселону", за которую выступал в 2003-2021 гг. Рекордсменом по данному показателю является валлийский футболист Райан Гиггз, который в течение 1990-2014 гг. в составе английского "Манчестер Юнайтед" принял участие в 963 матчах.

Игорь Акинфеев Лионель Месси ЦСКА Лев Яшин Владимир Пономарев
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