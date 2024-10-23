"Мне кажется, что "Ростову" все-таки нужна какая-то новая волна футболистов, качественных, сильных, чтобы команда наконец сделала серьезный шаг вперед. А пока плюс-минус одного-двух игроков берут, чего недостаточно. Обойма уже третий сезон практически одна и даже. Все-таки нужна конкуренция", - приводит слова Граната "РБ Спорт".
"Ростов" под руководством Валерия Карпина в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги за 12 матчей одержал 3 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 5 поражений (разница мячей 14:21). В результате южане набрали 13 очков, которые позволяют на данный момент занимать восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
В Кубке России на групповом этапе Пути РПЛ "Ростов" за 5 матчей одержал 3 победы и потерпел 2 поражения (разница мячей 9:5). В результате команда Валерия Карпина набрала 10 очков и обеспечила себе второе место в группе В, с которого она выщла в 1/4 финала Пути РПЛ, где в ноябре встретится с московским "Спартаком".
Гранат: "Ростову" нужна новая волна качественных футболистов, чтобы сделать серьезный шаг вперед
Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился своим мнением об игре "Ростова" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Ростов"