- На "Локомотив" очень сильно настраиваются команды, почти так же, как на "Зенит". А может быть, и так же. Очки терять нельзя в споре с середняками, особенно с аутсайдерами, - цитирует Губерниева "Советский спорт".
Напомним, "железнодорожники" в 12-м туре РПЛ в гостях проиграли "Химкам", пропустив два безответных мяча. В активе "Локомотива" 27 очков и третья строчка в таблице. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет три очка.
Следующим соперником "Локомотива" станет "Зенит", занимающий второе место в турнирной таблице. Матч пройдет 27 октября, старт игры - в 19:30 мск.
Губерниев: на "Локомотив" настраиваются так же, как на "Зенит"
Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о выступлении столичного "Локомотива" в текущем сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ