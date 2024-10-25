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Губерниев: на "Локомотив" настраиваются так же, как на "Зенит"

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Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о выступлении столичного "Локомотива" в текущем сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- На "Локомотив" очень сильно настраиваются команды, почти так же, как на "Зенит". А может быть, и так же. Очки терять нельзя в споре с середняками, особенно с аутсайдерами, - цитирует Губерниева "Советский спорт".

Напомним, "железнодорожники" в 12-м туре РПЛ в гостях проиграли "Химкам", пропустив два безответных мяча. В активе "Локомотива" 27 очков и третья строчка в таблице. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет три очка.

Следующим соперником "Локомотива" станет "Зенит", занимающий второе место в турнирной таблице. Матч пройдет 27 октября, старт игры - в 19:30 мск.

Дмитрий Губерниев Локомотив Зенит
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