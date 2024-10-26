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Анже
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ЛилльЗавершен

Карпин: игроки "Ростова" устали от поездок? Допустить это могу, но принять не могу

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мыслями после поражения от "Ахмата" в 13-м туре РПЛ (2:3).
Фото: ФК "Ростов"
- Футболисты устали от поездок? Допустить это могу, но принять не могу. Можно искать отмазки в этом, но, глядя на поле, не могу сказать, что команда от чего-то устала. Физически она не устала. Есть версия, что команда устала от меня? Или я от команды. Если команда от меня устала, то это не проблема.

В субботу, 26 октября, "Ростов" принимал на своем поле грозненский "Ахмат" в рамках 13-го тура российской Премьер-лиги. Матч завершился поражением хозяев со счетом 2:3.

Отметим, последний домашний матч в чемпионате России команда Валерия Карпина провела 28 сентября. Три встречи подряд ростовчане сыграли на выезде: 2 октября в Москве с "Химками" в Кубке России (2:2), 5 октября против столичного "Спартака" в РПЛ (0:3) и 19-го в Нижнем Новгороде с "Пари НН" (1:1).

Источник: "Матч ТВ"

Валерий Карпин Ростов Ахмат
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