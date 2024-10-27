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Нападающий "Факела" Каштанов - о комментаторах: сегодня он тебе может одно говорить в камеру, а завтра уже другое

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Нападающий "Факела" Алексей Каштанов высказался о работе российских комментаторов.
Фото: ФК "Факел"
"Пусть что хотят, то и говорят. Им вообще в кайф. Мнение всегда меняется. Сегодня он тебе может одно говорить в камеру, а завтра уже другое. Представь, если ты каждый раз будешь кого-то слушать. Если скажут что-то плохое про меня или игру мою? Пусть говорят — это их выбор. Меня, наоборот, это вдохновляет", - цитирует Каштанова "СЭ".

Ранее главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин в интервью Федору Смолову негативно высказался о работе российских комментаторов. Карпин заявил, что комментатор должен лишь освещать происходящее на поле, а не анализировать игровые моменты.

Алексей Каштанов перешел в воронежский "Факел" из екатеринбургского "Урала" в летнее трансферное окно на правах аренды до конца текущего сезона. Нападающий провел за воронежский клуб во всех турнирах 9 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 800 тысяч евро.

Факел Алексей Каштанов
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