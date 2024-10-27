"Средняя игра, незрелищная. В первом тайме вообще была только борьба, у "Спартака" один момент, у "Пари НН" полумомент. Ничего не было. Много борьбы, игры не было, вот в чём дело. Повезло "Спартаку", Медведев ошибся – и гол. Вратарь подарил гол, вот и пошло всё дальше. По результату хорошо, выиграли, перед ЦСКА нужны были положительные эмоции. Вот их и получили, а по игре сказать нечего. Сплошная борьба", - приводит слова Шикунова "Советский спорт".
Московский "Спартак" 27 октября в Нижнем Новгороде в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 встречался с местной командой - "Пари НН". Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:0. Во втором тайме точными ударами по воротам соперника отметились Тео Бонгонда и Шамар Николсон.
В следующем туре чемпионата России команда Деяна Станковича 2 ноября в гостях сыграет против ЦСКА. Стартовый свисток данного матча должен прозвучать в 20:45 по московскому времени.
Шикунов - о победе "Спартака" над "Пари НН": по результату хорошо, а по игре сказать нечего, сплошная борьба
Бывший спортивный директор московского "Спартака" Александр Шикунов поделился своими мыслями о результатах матча 13-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграли с "Пари НН".
Фото: ФК "Спартак"