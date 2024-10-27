"Нет, но это мой любимый тренер. Еще давно мы играли друг против друга. Когда он тренировал "Майнц", мы познакомились. Все это время редко, но виделись. При встречах делились с ним какими-то мнениями. Его работа в "Ливерпуле" — образец тренера, на мой взгляд. Я бы с удовольствием его пригласил. Если будет возможность, постараемся выйти на него", — приводит слова Овчинникова Sport24.
Ранее Сергей Овчинников рассказал, что Российский футбольный союз отправлял приглашение для ведения тренерских курсов в академии главного тренера английского клуба "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, но испанец, сетуя на занятый график, отказался.
Юрген Клопп является 57-летним футбольным тренером из Германии. В начале октября он занял должность руководителя футбольных операций в компании Red Bull. Ранее он был главным тренером таких команд, как "Майнц 05", "Боруссия" (Дортмунд), "Ливерпуль", и в этом качестве сумел стать чемпионом Германии, Англии, победителем Лиги чемпионов и др.
В РФС заявили, что постараются выйти на Юргена Клоппа и пригласить его в Россию вести тренерские курсы
Экс-голкипер сборной России, а ныне начальник отдела подготовки тренеров РФС Сергей Овчинников ответил, приглашали Юргена Клоппа в Россию о поводу обучения в академии.
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