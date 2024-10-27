Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
18:30
КраснодарНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
23:00
АтлетикНе начат

В РФС заявили, что постараются выйти на Юргена Клоппа и пригласить его в Россию вести тренерские курсы

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-голкипер сборной России, а ныне начальник отдела подготовки тренеров РФС Сергей Овчинников ответил, приглашали Юргена Клоппа в Россию о поводу обучения в академии.
Фото: Getty Images
"Нет, но это мой любимый тренер. Еще давно мы играли друг против друга. Когда он тренировал "Майнц", мы познакомились. Все это время редко, но виделись. При встречах делились с ним какими-то мнениями. Его работа в "Ливерпуле" — образец тренера, на мой взгляд. Я бы с удовольствием его пригласил. Если будет возможность, постараемся выйти на него", — приводит слова Овчинникова Sport24.

Ранее Сергей Овчинников рассказал, что Российский футбольный союз отправлял приглашение для ведения тренерских курсов в академии главного тренера английского клуба "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, но испанец, сетуя на занятый график, отказался.

Юрген Клопп является 57-летним футбольным тренером из Германии. В начале октября он занял должность руководителя футбольных операций в компании Red Bull. Ранее он был главным тренером таких команд, как "Майнц 05", "Боруссия" (Дортмунд), "Ливерпуль", и в этом качестве сумел стать чемпионом Германии, Англии, победителем Лиги чемпионов и др.

РФС Сергей Овчинников Юрген Клопп
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится