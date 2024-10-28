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Семин: "Зенит" непросто переживает отсутствие Глушенкова

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Российский тренер Юрий Семин высказался о нападающем "Зенита" Максиме Глушенкове.
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" непросто переживает отсутствие Глушенкова. Когда Максим на поле, то атака "Зенита" работает на максимум. Думаю, всем хочется, чтобы Глушенков как можно скорее оправился от повреждения и вернулся на футбольное поле", - цитирует Семина "РБ Спорт".

В текущем сезоне Максим Глушенков провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 10 матчей и записал на свой счет 9 забитых мячей и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 16 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2028 года.

После 13-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в своем активе 30 набранных очков. Сине-бело-голубые сыграют с грозненским "Ахматом" в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Юрий Семин Зенит Максим Глушенков
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