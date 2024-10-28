"Я отказал "Пари НН" ради "Рубина"? Вы знаете больше меня. Это всё слухи, зачем их лишний раз обсуждать? Были ли предложения, которые я отклонил? Может, и были, может, и не было", - приводит слова Федотова "Чемпионат".
Российский тренер Владимир Федотов был уволен из московского ЦСКА летом текущего года. Перед стартом нового сезона "армейцев" возглавил сербский специалист Марко Николич. "Пари НН" сменил главного тренера в начале октября. Белорусский тренер Виктор Гончаренко сменил на этом посту серба Сашу Илича. По слухам, руководство нижегородцев рассматривало кандидатуру Федотова.
Главным тренером "Рубина" является Рашид Рахимов. Под его управлением клуб из столицы Татарстана располагается на 7-м месте после 13-ти туров. В активе казанцев 18 набранных очков.
Экс-наставник ЦСКА Федотов: я отказал "Пари НН" ради "Рубина"? Вы знаете больше меня
Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о возможном возвращении к работе в ближайшее время.
Фото: ПФК ЦСКА ВКонтакте