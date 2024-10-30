Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Шинник
17:45
ЧайкаНе начат
Сочи
20:00
Спартак КостромаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эмполи
20:30
ИнтерНе начат
Венеция
20:30
УдинезеНе начат
Аталанта
22:45
МонцаНе начат
Ювентус
22:45
ПармаНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Брайтон
22:30
ЛиверпульНе начат
Манчестер Юнайтед
22:45
ЛестерНе начат
Астон Вилла
22:45
Кристал ПэласНе начат
Престон Норт Энд
22:45
АрсеналНе начат
Ньюкасл
22:45
ЧелсиНе начат
Тоттенхэм
23:15
Манчестер СитиНе начат

Червиченко считает, что Николич работает в ЦСКА более плодотворно, чем Станкович в "Спартаке"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко перед дерби красно-белых с ЦСКА высказался о тренерах столичных команд.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Пока непонятно, что за команда у Николича. В "Локомотиве" его работа была поинтереснее. Не уверен, что в то время, когда они выигрывали Кубок, ресурсы были лучше, чем сейчас в ЦСКА. Пока рано говорить о нём, но работа Николича плодотворнее и позитивнее, чем работа Станковича в "Спартаке", - цитирует Червиченко "Чемпионат".

"Спартак" в 13-м туре РПЛ на прошлой неделе обыграл в гостях "Пари НН", встреча завершилась со счетом 2:0. В активе красно-белых стало 22 очка, клуб идет на шестом месте в турнирной таблице. ЦСКА в прошлом туре на своем поле поделил очки с "Факелом" (0:0), в активе "армейцев" 24 балла и пятая строчка в РПЛ.

Матч между ЦСКА и "Спартаком" пройдет на стадионе "армейцев" 2 ноября, старт игры запланирован на 20:45 мск.

Андрей Червиченко Марко Николич ЦСКА Деян Станкович Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • -6
  • Не нравится