- Пока непонятно, что за команда у Николича. В "Локомотиве" его работа была поинтереснее. Не уверен, что в то время, когда они выигрывали Кубок, ресурсы были лучше, чем сейчас в ЦСКА. Пока рано говорить о нём, но работа Николича плодотворнее и позитивнее, чем работа Станковича в "Спартаке", - цитирует Червиченко "Чемпионат".
"Спартак" в 13-м туре РПЛ на прошлой неделе обыграл в гостях "Пари НН", встреча завершилась со счетом 2:0. В активе красно-белых стало 22 очка, клуб идет на шестом месте в турнирной таблице. ЦСКА в прошлом туре на своем поле поделил очки с "Факелом" (0:0), в активе "армейцев" 24 балла и пятая строчка в РПЛ.
Матч между ЦСКА и "Спартаком" пройдет на стадионе "армейцев" 2 ноября, старт игры запланирован на 20:45 мск.
Червиченко считает, что Николич работает в ЦСКА более плодотворно, чем Станкович в "Спартаке"
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко перед дерби красно-белых с ЦСКА высказался о тренерах столичных команд.
Фото: Официальный сайт РПЛ