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Источник: Дзюба, скорее всего, пропустит матч "Акрона" с "Крыльями Советов"

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По информации СМИ, нападающий тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба скорее всего пропустит матч 14-го тура РПЛ сезона-2024/25 с самарским "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Акрон"
Сообщается, что 36-летний форвард продолжает восстанавливаться после повреждения, которое было получено им на первых минутах матча 12-го тура РПЛ с петербургским "Зенитом". Возвращение нападающего к полноценным тренировкам в лучшем случае ожидается на следующей неделе.

Артём Дзюба пополнил состав тольяттинского "Акрона" в сентябре 2024 года. С тех пор бывший капитан сборной России принял участие в 6 официальных матчах, в которых забил один гол и отдал партнёрам три голевые передачи.

Матч 14-го тура между "Акроном" и "Крыльями Советов" пройдёт 3 ноября в Самаре. Стартовый свисток должен прозвучать в 13:00 по московскому времени. Текстовая трансляция игры будет вестись на портале Rusfootball.info.

Источник: "ВсеПроСпорт"

Артем Дзюба Акрон Крылья Советов
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