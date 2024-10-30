"Надеюсь, что в конце ноября я начну учиться. Подал все нужные документы и жду звонка. Возможная практика в ЦСКА? Если появится такой вариант, то с удовольствием рассмотрю вариант", - цитирует Тошича "СЭ".
Зоран Тошич выступал за московский ЦСКА с 2010 по 2017 год, футболист провел за "армейцев" во всех турнирах 241 матч и записал на свой счет 47 забитых мячей и 41 результативную передачу. Серб завершил карьеру игрока в сентябре этого года.
После 13-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 24 набранных очка. В 14-м туре чемпионата России ЦСКА примет на своем поле московский "Спартак".
Тошич: с удовольствием рассмотрю вариант со стажировкой в ЦСКА
Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич рассказал про обучение на тренерскую лицензию.
Фото: ПФК ЦСКА