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Тошич: с удовольствием рассмотрю вариант со стажировкой в ЦСКА

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Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич рассказал про обучение на тренерскую лицензию.
Фото: ПФК ЦСКА
"Надеюсь, что в конце ноября я начну учиться. Подал все нужные документы и жду звонка. Возможная практика в ЦСКА? Если появится такой вариант, то с удовольствием рассмотрю вариант", - цитирует Тошича "СЭ".

Зоран Тошич выступал за московский ЦСКА с 2010 по 2017 год, футболист провел за "армейцев" во всех турнирах 241 матч и записал на свой счет 47 забитых мячей и 41 результативную передачу. Серб завершил карьеру игрока в сентябре этого года.

После 13-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 24 набранных очка. В 14-м туре чемпионата России ЦСКА примет на своем поле московский "Спартак".

Зоран Тошич ЦСКА
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