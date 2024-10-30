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Чанов: Максименко нужна стабильность, чтобы уехать в европейский чемпионат

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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о голкипере "Спартака" Александре Максименко.
Фото: ФК "Спартак"
"Максименко нужна стабильность, чтобы уехать в европейский чемпионат. В прошлом сезоне у него чередовались плохие матчи с хорошими. Давно говорил о том, что российские вратари могут заиграть в любом европейском чемпионате. Мы с Кафановым и Бирюковым создали тренерскую вратарскую коалицию", - цитирует Чанова "РБ Спорт".

В текущем сезоне Александр Максименко провел за московский "Спартак" во всех турнирах 13 матчей, пропустил 12 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 7-ми встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 3 миллиона евро, контракт голкипера с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

После 13-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на 6-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 22 набранных очка. В 14-м туре чемпионата России команда Деяна Станковича сыграет на выезде с московским ЦСКА, который занимает 5-е место.

Вячеслав Чанов Спартак Александр Максименко
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