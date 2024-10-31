"Что касается Кости, когда ты выходишь в майке с гербом России, у тебя это вызывает уважение. Тема не обсуждается, не Костя и не Карпин выбирают соперников. Это должны на верхах решать. За сборную Костя готов даже против Медиалиги играть, если его вызовут. Он играет за герб, как играет за динамовский ромбик", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".
Ранее появилась информация, что Бруней отправит на товарищеский матч с Россией второй состав. Товарищеский матч должен состояться 15-го ноября в "Краснодаре". 19-го числа команда Валерия Карпина сыграет со сборной Сирии, встреча состоится в Волгограде.
Напомним, что РФС в октябре не смог найти соперника для проведения товарищеского матча с Россией. Футболисты национальной команды провели открытую тренировку для детей и болельщиков, а после отправились в расположение клубов.
В текущем сезоне Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 2 результативные передачи. На счету нападающего 5 матчей за сборную России и 1 забитый гол.
Агент Тюкавина: Костя готов даже против Медиалиги играть, если его вызовут
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, высказался об игре своего клиента за сборную России.
Фото: ФК "Динамо"