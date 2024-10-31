"У "Динамо" есть проблемы в оборонительных действиях, что было и в прошлом сезоне. Сейчас команда много забивает, но в последних матчах пропустили по три гола — это нехорошо.
"Ростов" же раньше был цельным и показывал красивый футбол, но сейчас это разрозненная команда. У них сложная ситуация, ведь давно не выигрывали. Должен получиться весёлый матч, ведь обе команды любят разыгрывать мяч через свою вратарскую, но оба клуба периодически "привозят" голы", - цитирует Колыванова "Чемпионат".
Завтра, 1-го ноября, московское "Динамо" примет на своем поле "Ростов" в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. После 13-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26-ю набранными очками. Команда Валерия Карпина занимает 9-е место с 13-ю очками в своем активе.
Напомним, что команда Марцела Лички сыграет с московским "Локомотивом" в плей-офф Пути РПЛ Кубка России, южане на этой же стадии проведут две встречи с московским "Спартаком".
В прошлый раз команды встречались в 22-м туре чемпионата России сезона-2023/2024. Матч проходил на "ВТБ Арене" и завершился победой гостей со счетом 4:1.
Колыванов: матч "Динамо" - "Ростов" должен получиться веселым, оба клуба периодически "привозят" голы
Российский тренер Игорь Колыванов высказался о предстоящем матче 14-го тура РПЛ между московским "Динамо" и "Ростовом".
Фото: ФК "Динамо"