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Корнеев: Станкович жёстко не дотягивает до уровня "Спартака"

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Экс-спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев высказался об игре московского "Спартака" под управлением главного тренера Деяна Станковича.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Что касается Станковича, он пока жёстко не дотягивает до уровня "Спартака". Это чувствуется во многих деталях и моментах, связанных с определением состава, заменами, управлением командой и регрессом игроков. Результаты "Спартака" связаны с плохой укомплектованностью команды и тем, что у руля слабый тренер", - заявил Корнеев.

Сербский специалист Деян Станкович работает главным тренером московского "Спартака" с лета текущего года. Под его управлением команда набрала 22 очка в 13-ти стартовых турах РПЛ и занимает 6-е место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 11 очков.

В летнее трансферное окно состав "Спартака" пополнили семь футболистов на общую суммы свыше 27-ми миллионов евро. В рамках 14-го тура "Спартак" встретится с московским ЦСКА.

Источник: Metaratings

Игорь Корнеев Спартак Деян Станкович
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