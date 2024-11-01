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Наумов: "Динамо" должно было выигрывать у "Ростова". Упущенный шанс

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Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал Rusfootball.info ничью в матче 14-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Ростовом" (1:1).
Фото: ФК "Динамо" Москва
- В принципе закономерный результат. Игра была неплохая, интересная. Но "Динамо" всё-таки выглядело посильнее и могло выиграть. "Ростов" же на ничью сыграл, и для него сейчас это неплохой результат.

- А для "Динамо" это был упущенный шанс?

- Безусловно. Потому что играла команда на своем поле, они хотят бороться за призовую тройку, могли приблизиться к "Локомотиву". А "железнодорожникам" предстоит тяжёлый матч. Поэтому, конечно, же для "Динамо" это потеря. Они должны были выигрывать. Но "Ростов" сегодня неплохо выглядел, пусть "Динамо" и сильно прижало их в концовке игры.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

Динамо Ростов Николай Наумов
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