- В принципе закономерный результат. Игра была неплохая, интересная. Но "Динамо" всё-таки выглядело посильнее и могло выиграть. "Ростов" же на ничью сыграл, и для него сейчас это неплохой результат.
- А для "Динамо" это был упущенный шанс?
- Безусловно. Потому что играла команда на своем поле, они хотят бороться за призовую тройку, могли приблизиться к "Локомотиву". А "железнодорожникам" предстоит тяжёлый матч. Поэтому, конечно, же для "Динамо" это потеря. Они должны были выигрывать. Но "Ростов" сегодня неплохо выглядел, пусть "Динамо" и сильно прижало их в концовке игры.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Наумов: "Динамо" должно было выигрывать у "Ростова". Упущенный шанс
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал Rusfootball.info ничью в матче 14-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Ростовом" (1:1).
Фото: ФК "Динамо" Москва