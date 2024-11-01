"Это его мнение. У всех может быть разное мнение — у тебя одно, у меня другое. Но мнение Писарева в "Оренбурге" ни на что не влияет. В сборной — да. Он высказался в такой форме, это позиция болельщика, частного лица. Мне кажется, что назначение Слишковича — хорошее решение", — приводит слова Андреева "СЭ".
Владимир Слишкович был назначен главным тренером "Оренбурга" в начале октября. Под его руководством южноуральцы провели три официальных матча: сыграли вничью с "Крыльями Советов" (2:2) в матче 12-го тура РПЛ, выиграли у "Химок" (2:0) в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России, проиграл "Рубину" (1:2) в 13-м туре РПЛ.
На данный момент "Оренбург" в чемпионате России с 8-ю очками занимает последнее, шестнадцатое место в турнирной таблице. В 14-м туре горожане 3 ноября на выезде сыграют против "Краснодара".
Экс-спортдир "Оренбурга" Андреев - о критике Слишковича: мнение Писарева в клубе ни на что не влияет
Бывший спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев отреагировал на слова тренера сборной России Николая Писарева о том, что он не понимает, за какие заслуги Слишкович был назначен в "Оренбург".
Фото: ФК "Оренбург"