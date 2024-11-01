Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Локомотив
18:00
РубинНе начат
Зенит
18:00
Динамо МхНе начат
ЦСКА
20:45
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
14:00
РоторНе начат
Сокол
14:00
Арсенал ТулаНе начат
Уфа
16:00
КАМАЗНе начат
Торпедо
19:00
АланияНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
15:30
АрсеналНе начат
Борнмут
18:00
Манчестер СитиНе начат
Ливерпуль
18:00
БрайтонНе начат
Ноттингем Форест
18:00
Вест ХэмНе начат
Саутгемптон
18:00
ЭвертонНе начат
Ипсвич
18:00
ЛестерНе начат
Вулверхэмптон
20:30
Кристал ПэласНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
16:00
ВальядолидНе начат
Жирона
18:15
ЛеганесНе начат
Вильярреал
Перенесён
Райо Вальекано
Валенсия
Перенесён
Реал Мадрид

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Болонья
17:00
ЛеччеНе начат
Удинезе
20:00
ЮвентусНе начат
Монца
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
17:30
АугсбургНе начат
Хольштайн
17:30
ХайденхаймНе начат
Бавария
17:30
УнионНе начат
Айнтрахт
17:30
БохумНе начат
Хоффенхайм
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Боруссия Д
20:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
ПСЖ
19:00
ЛансНе начат
Брест
21:00
НиццаНе начат
Сент-Этьен
23:00
СтрасбургНе начат

Экс-спортдир "Оренбурга" Андреев - о критике Слишковича: мнение Писарева в клубе ни на что не влияет

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев отреагировал на слова тренера сборной России Николая Писарева о том, что он не понимает, за какие заслуги Слишкович был назначен в "Оренбург".
Фото: ФК "Оренбург"
"Это его мнение. У всех может быть разное мнение — у тебя одно, у меня другое. Но мнение Писарева в "Оренбурге" ни на что не влияет. В сборной — да. Он высказался в такой форме, это позиция болельщика, частного лица. Мне кажется, что назначение Слишковича — хорошее решение", — приводит слова Андреева "СЭ".

Владимир Слишкович был назначен главным тренером "Оренбурга" в начале октября. Под его руководством южноуральцы провели три официальных матча: сыграли вничью с "Крыльями Советов" (2:2) в матче 12-го тура РПЛ, выиграли у "Химок" (2:0) в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России, проиграл "Рубину" (1:2) в 13-м туре РПЛ.

На данный момент "Оренбург" в чемпионате России с 8-ю очками занимает последнее, шестнадцатое место в турнирной таблице. В 14-м туре горожане 3 ноября на выезде сыграют против "Краснодара".

Владимир Слишкович Оренбург Николай Писарев Дмитрий Андреев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится