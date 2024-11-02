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Билеты на матч сборных России и Брунея будут стоить от 500 до 3500 рублей

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Билеты на товарищеский матч сборных России и Брунея, который пройдёт 15 ноября в Краснодаре, будут стоить от 500 до 3500 рублей.
Фото: РФС
Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на сайт билетного оператора. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Результаты данного товарищеского матча будут учтены при подсчёте рейтинга ФИФА. Ранее в футбольной ассоциации Брунея сообщили, что из-за отпуска игроков основного состава в Россию на матч с командой Валерия Карпина отправятся полупрофессионалы.

Кроме матча со сборной Брунея, у россиян в рамках ноябрьского учебно-тренировочного сбора запланирован еще один товарищеский матч - со сборной Сирии 19 ноября в Волгограде.

Сборная России РФС
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