"Насколько я слышал, увольнения начались после аудита в клубе. Подняли трансферные моменты за четыре года и увидели, куда уходят деньги. Первым ушёл Корниленко, но думаю, что и вопрос, когда уберут Осинькина - это вопрос времени. Потому что игровая ситуация не очень; губернатор говорил о том, что "нужно менять вектор", - сказал Бурлак.
На старте сезона в СМИ писали о скором увольнении главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина, команда провел рял неудачных игр. В ситуацию вмешался губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, которого попросил это сделать капитан самарцев Александр Солдатенков. Глава региона провел встречу в клубе, по итогам которой Осинькина было решено оставить в должности до конца текущего розыгрыша РПЛ.
В последнем матче самарская команда проиграла тольяттинскую "Акрону" (0:2) в первом самарском дерби. По итогам 14 туров подопечные Игоря Осинькина занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.
Источник: Metaratings
Бурлак: думаю, вопрос времени, когда уберут Осинькина из "Крыльев"
Бывший защитник "Крыльев Советов" Тарас Бурлак поделился мнением о положении главного тренера самарцев Игоря Осинькина.
Фото: ФК "Крылья Советов"