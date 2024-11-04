"У нас лимит на легионеров. Свои воспитанники должны играть. Хорошо, что в "Локомотиве" ставка сделана на российских футболистов, и вот уже Батраков себя ярко проявляет. А в том же "Зените" молодых игроков с российским паспортом нет. Все уже состоявшиеся футболисты", - приводит слова Хомухи "Чемпионат".
Петербургский "Зенит" за 14 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 набрал 30 очков и на данный момент расположился на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Третье место занимает московский "Локомотив", который к настоящему времени заработал 28 очков.
В последнем матче РПЛ против махачкалинского "Динамо" в стартовом составе "Зенита" вышло 4 российских футболистов: вратарь Евгений Латышонок, полузащитник Андрей Мостовой, нападающий Александр Соболев, а также натурализованный бразильский защитник Дуглас Сантос.
"Все уже состоявшиеся футболисты". Хомуха сожалеет, что в "Зените" нет молодых россиян
Бывший главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха оценил действующую в России систему подготовки футболистов.
Фото: ФК "Зенит"